«Они никуда не исчезнут»: в Югорске продолжаются антиковидные рейды

В Югорске продолжаются антиковидные рейды. Фото - Управление внутренней политики и общественных связей Югорска.

В Югорске продолжаются антиковидные рейды. Горожан призывают соблюдать меры санитарной безопасности.

– Без маски сегодня нельзя купить еды, зайти в общественное место или проехать на автобусе. Группы контроля администрации города совместно с сотрудниками полиции и роспотребнадзора практически ежедневно проводят антиковидные рейды, и забытая дома маска может обернуться штрафом, заявили в Управлении внутренней политики и общественных связей города.

По словам специалистов, в ближайшее время антиковидные рейды никуда не исчезнут, так как масочный режим продлен до 2022 года. И во многом именно от руководителей предприятий транспорта, торговли и общепита зависит, применят ли к ним новые ограничения, или сохранят, или даже отменят, действующие.