В Советской районной больнице продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Советской районной больнице продолжается вакцинация населения от коронавируса. Уже привиты больше 12 тысяч 300 человек. А для сомневающихся в необходимости вакцинации против коронавируса и тех, у кого есть какие-либо вопросы, связанные с этим, в холле взрослой поликлиники и на 1 этаже в холле детской поликлиники организовали встречи с медработниками. Одним из первых пообщался с югорчанами главный врач Владимир Антонов. - Это ещё один способ привлечь внимание наших земляков к вакцинации от коронавирусной инфекции. Мы используем все возможные способы для того, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет, закончить с пандемией и вернуться к привычному образу жизни - сказал Владимир Антонов.

По словам врача, они делают акцент на то, чтобы человек принял правильное решение относительно вакцинации, а для этого он должен обладать достоверной и полной информацией о серьезности заболевания, возможных осложнениях и последствиях, как обезопасить себя и своих близких. Если встречи будут востребованы, то проводить их будут до конца прививочной кампании.