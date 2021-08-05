В Нижневартовске СК "Арена, где занимается Максим Храмцов получит новый инвентарь Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Нижневартовский спорткомплекс «Арена», где тренируется олимпийский чемпион Максим Храмцов, в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни», получит новый спортивный инвентарь. Об этом сообщил директор МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» Кирилл Березин.

- Часть оборудования и инвентаря мы уже получили, часть еще в процессе поставок. Перечень очень большой: маты, скакалки, боксерские груши, беговые дорожки, теннисная пушка, тренажеры для пловцов и многое другое. В том числе приобретается инвентарь для секции тхэквондо. Всего на обновление материально-технической базы было направлено свыше 2 млн рублей, - рассказал Кирилл Березин.

Вернувшись с победой в Нижневартовск, Максим посетил спорткомплекс и пообщался с ребятами, которые здесь тренируются, а также раздал автографы. Победитель Олимпийских игр-2020 исполнил гимн Российской Федерации вместе с начинающими спортсменами.

По словам директора департамента физической культуры и спорта Югры Сергея Артамонова, Максим Храмцов принёс историческую победу России, Югре и Нижневартовску. Как мы писали ранее, золотая медаль, которую завоевал югорский тхэквондист - первая в истории российского тхэквондо.