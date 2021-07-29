Олимпийский чемпион Максим Храмцов вернулся в Нижневартовск Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Сегодня, 29 июля, в Нижневартовск прилетел тхэквондист Максим Храмцов, который стал олимпийским чемпионом на Летних Олимпийских Играх в Токио. В аэропорту Максима встретили родные и близкие, представители администрации, журналисты и жители города.

- За свою победу хотел бы, в первую очередь, поблагодарить своего отца, - сказал Максим.

Напомним, мы писали, что Максим Храмцов завоевал первую в истории российского тхэквондо золотую олимпийскую медаль. Он выступил в весе до 80 кг, одолел иорданца Салеха Эль-Шарабати. А уже после его победы стало известно, что он боролся с серьезной травмой руки.

- Вообще не обращал внимания. Руку заморозил, затейпировал и продолжал драться. Только перед финальным боем уже немного почувствовал, что это действительно перелом. Сейчас отлично себя чувствую, - рассказал чемпион.

Свою победу Максим посвятил маме, которая ушла из жизни полгода назад. Вскоре молодой человек начнёт подготовку к следующей олимпиаде, которая состоится через три года.

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