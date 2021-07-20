Сургутянка привезла награду с Молодежного чемпионата мира по волейболу

Сургутская спортсменка вернулась с наградой с Молодежного чемпионата мира по волейболу Фото: Администрация Сургута

С 9 по 18 июля в Бельгии и Нидерландах проходил Молодёжный чемпионат мира по волейболу среди девушек. В соревновании приняли участие команды из 16-ти стран. В составе национальной сборной выступала спортсменка отделения волейбола сургутской школы олимпийского резерва «Ермак» Виктория Кобзарь. В матче за 3-е место волейболистки сборной России победили хозяек площадки – девушек из команды Нидерландов. Встреча завершилась победой россиянок на тай-брейке.

В Сургутской аэропорту Викторию встречали родственники и представители спортшколы. Девушке 16 лет, она занимается под руководством тренера высшей квалификационной категории Аллы Кобзарь. Это не первая победа спортсменки, она уже участвовала в соревнованиях высокого уровня, в том числе: в Чемпионате Европы по волейболу среди девушек до 17 лет она заняла 1 место; в Чемпионате Восточно-европейской волейбольной зональной ассоциации среди девушек также 1 место; в Первенстве Европы по волейболу Виктория заняла 3 место.