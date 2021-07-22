Коронавирус в Югре. Последние новости на 22 июля 2021 года: умерли 7 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре растёт число заболевших коронавирусом, за день зарегистрировано 183 новых случая. Больше всего случаев выявлено в Сургуте – 90 человек. При этом за сутки на COVID-19 обследованы 3 023 жителя региона. По-прежнему в тяжёлом состоянии находятся 146 пациентов, за сутки скончались ещё 7 человек. Выздоровели за день 181 житель Югры.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В России зарегистрировано 23 704 случая коронавируса в 85 регионах, 783 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. За сутки в России выписаны по выздоровлению 22 584 человека.

Ситуация с распространением коронавируса в Югре остаётся напряженной. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае количество заболевших COVID-19, выше, чем в среднем по региону. Поэтому будут приняты меры, которые позволят сдержать рост заболевших на период с 23 июля до 10 августа.

При этом в Нижневартовске растет количество пациентов с тяжелой формой коронавируса, там выявлены четыре индийских штамма COVID-19. Ещё меры профилактики усилены в Югорске. Местный общепит проверяют на наличие антисептиков, масок и перчаток.