В Нижневартовске растет количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Количество заболевших коронавирусом в Нижневартовске продолжает расти. Также продолжается увеличиваться число случаев ОРВИ и пневмонии. За прошедшую неделю зафиксировано 450 случаев заболеваемости с диагнозом пневмония, что на 13% выше аналогичного периода прошлого года, по информации Роспотребнадзора.

По словам начальника территориального Роспотребнадзора Азата Галиуллина, на первом месте по распространению коронавируса остаются семейные очаги, на втором – очаги среди рабочих и служащих, третью позицию занимают люди предпенсионного и пенсионного возраста. По данным исследований на территории Нижневартовска, Нижневартовского района и Мегиона выявлено два подтверждённых британских и четыре индийских штамма COVID-19. При этом контакт с приезжими у этих шести пациентов не подтвержден.

Под наблюдением врачей поликлиники Нижневартовска находится 1200 человек, 682 пациента с диагнозом пневмония. По словам главного врача БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексея Сатинова, на данный момент в госпитале наблюдается большое количество пациентов с тяжелой формой коронавируса. Всего на лечении в ковидном госпитале находится 263 человека, среди них два ребенка, две беременные женщины и две пациентки после родов.

- Врачи наблюдают, что в течение 4-5 дней пациенты из удовлетворительного состояния переходят в тяжёлое, и поражение лёгких быстро прогрессирует. Отмечу, так называемая третья волна характеризуется ростом количества обращений беременных женщин, особенно на поздних сроках. Сегодня мы продолжаем находиться на пиковых значениях по заболеваемости коронавирусом, - рассказал Алексей Сатинов.

В Нижневартовске создадут дополнительные группы для проведения рейдов, которые чаще начнут проверять соблюдения мер борьбы с коронавирусом в общественных местах города.