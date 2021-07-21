В отдельных городах Югры могут ввести дополнительные меры профилактики COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории округа обсудили вопросы связанные с вакцинацией жителей. За весь период поступило 501 298 комплектов вакцины против COVID-19, из них 15 900 комплектов поступило в период с 14 по 20 июля. Завершили вакцинацию 325 001 человек.

Ситуация с распространением коронавируса в Югре остаётся напряженной. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае количество заболевших ковидом, выше, чем в среднем по округу. Поэтому будут приняты меры, которые позволят сдержать рост заболевших на период с 23 июля до 10 августа.

Кроме того, избирательным комиссиям округа в период проведения выборов рекомендовано проводить сбор подписей избирателей и проведение акций на открытом воздухе.

По информации, департамента промышленности Югры в округе разработан протокол по созданию безопасных условий проведения сельскохозяйственной микропереписи в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Мероприятие пройдет с использованием средств индивидуальных защиты.

Ещё на заседании подчеркнули, что отказ от вакцинации не является основанием для отказа при трудоустройстве. В случае нарушения необходимо обращаться в Государственную инспекцию труда.