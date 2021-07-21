Югорский общепит проверяют на наличие антисептиков, масок и перчаток Фото: Администрация Югорска

В Югорске усилены меры профилактики распространения COVID-19. Специалисты управления контроля администрации города, Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии продолжают рейды, последние из них прошли в кафе "Family Park" и пекарне "Ваш Лаваш".

Особенно тщательно проверяют наличие антисептиков при входе, масок и перчаток у персонала, журналов дезинфекции и замера температуры у сотрудников, облучателей-рециркуляторов воздуха, а также соблюдение социальной дистанции – расстановка столов и кресел в 1,5-2-х метров друг от друга.

- В проверяемых кафе и пекарне были выявлены нарушения: отсутствует запас дезинфицирующих средств, а также в одном из мест общепита отсутствовали журналы, в которых фиксируется кратность обработок поверхностей и режима проветриваний, а также отсуствовал рециркулятор воздуха, а в другом - разметка. Эти нарушения руководителям необходимо устранить в кратчайшие сроки, - отметил Дмитрий Яковлев, представитель администрации города.

Полиция Югорска соберёт материалы и направят их в территориальный отдел Роспотребнадзора. По результатам проверок руководители организаций должны будут устранить нарушения и оплатить штрафы.

Со 2 июля в Югорске и Советском действует режим самоизоляции для не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Рейды продолжаются.