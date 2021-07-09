Коронавирус в Югре. Последние новости на 9 июля 2021 года: ситуация напряженная Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 9 июля 2021 года. За прошедшие сутки подтверждено 162 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах, больше всего случаев зарегистрировано в Сургуте – 30 человек. Скончались 2 человека с коронавирусом и вылечились 135 человек.

В округе приняты дополнительные меры по защите от COVID-19, ограничений и новых правил для допуска к учёбе коснулись югорские студенты. Теперь их допустят к занятиям только при отрицательном тесте или вакцинации от COVID-19.

В Пыть-Яхе переболевшим COVID-19 пациентам предлагают пройти углубленное обследование. Пройти его смогут все жители от 18 лет, если диагноз COVID-19 им поставил врач. Такие пациенты могут получить специальное лечение или пройти реабилитацию.

Ещё, особый контроль вводят гостиницы окружной столицы. Теперь гостиницы и предприятия Ханты-Мансийска смогут получить знак «Территория свободная от коронавируса». Такой статус означает, что все сотрудники прошли вакцинацию.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.