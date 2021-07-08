В Пыть-Яхе переболевшим COVID-19 пациентам предлагают пройти углубленное обследование Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Пыть-Яхе, переболевшим коронавирусом предлагают пройти углубленное обследование. Пройти его смогут все жители от 18 лет, если диагноз COVID-19 им поставил врач, но не раньше второго месяца после выздоровления. В первую очередь приглашают тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. - В систему профилактического осмотра включены исследования, направленные на оценку состояния дыхательной, сердечно-сосудистой системы и склонности к тромбозам. Обследование проводится в два этапа, - рассказала Ольга Мураткина, заведующий отделением медицинской профилактики Пыть-Яхской окружной клинической больницы. Если после первого этапа исследований результат окажется плохим, то пациентам назначается дообследование - второй этап диспансеризации. Во время второго этапа проводят компьютерную томографию лёгких, дуплексное исследование вен нижних конечностей и эхокардиографию. Пациентам могут назначить лечение или медицинскую реабилитацию. В Пыть-Яхе появились списки тех, кому положено тщательное обследование и сотрудники поликлиники приглашают их к осмотру.