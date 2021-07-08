«Территория свободная от коронавируса»: гостиницы Ханты-Мансийска получат новый статус Фото: Туристско-информационный центр

В гостиницах Ханты-Мансийска приняты меры по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Представители турбизнеса и муниципальных органов власти рассмотрели возможность усиления контроля за соблюдением противоковидных мер в гостиницах города. Заместитель Главы города Ханты-Мансийска Теодор Марютин подчеркнул, что гостиницы, являются первыми, кто встречает гостей города и именно на них падает большой риск, и ложится ответственность в период пандемии.

– Мы рассчитываем на ваше содействие в вопросах предупреждения распространения коронавирусе. Важно не только соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации, но и активно вести работу по вакцинированию своих сотрудников - сказал заместитель Главы города. На встрече присутствовали руководители гостиниц «СоветникЪ», «Лайнер», «Тарей», «Кристалл», «Хотэм», «Сокол», «Аляска» и «Cronwell Inn Югра». Они подписали соглашение о сотрудничестве по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Теперь гостиницы окружной столицы смогут получить знак «Территория свободная от коронавируса». Такой статус означает, что все сотрудники гостиницы прошли вакцинацию. И на сегодняшний день уже две гостиницы Ханты-Мансийска претендуют на знак – это гостиница «Кристалл» и отель «Советник». Знак получат также те учреждения и предприятия города, где 100 процентов сотрудников будут иметь сертификат о прививках.