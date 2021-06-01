В Югре задержали парня, который зверски расправился с мужчиной и пожилой женщиной Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске 31 мая 2021 года в одной из квартир по улице Мира произошел конфликт между 19-летним местным жителем братом отчима и его матерью. Во время ссоры парень нанес мужчине и женщине многочисленные удары ножом. От полученных ран жертвы скончались на месте происшествия.

Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел возбудил против молодого человека уголовное дело по статье "убийство двух лиц".

В день убийства молодого человека задержали и в настоящее время по уголовному делу проводятся расследование.

Ранее мы писали, как в Югре пьяный гость не захотел уходить и хозяин его зарезал. Между жертвой и хозяином квартиры, после совместной пьянки возник конфликт. Также мы сообщали о том, что уголовное дело против мужчины, который зарезал мать ножом, направили в суд.