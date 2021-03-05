Дело мужчины, который зарезал мать ножом направили в суд Фото: pixabay.com

В Лангепасе следственный отдел завершил расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в убийстве матери.

Напомним, мы писали ранее, что 47-летний житель города Лангепаса, в декабре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения зарезал собственную мать. Сын и мама поругались, в ходе ссоры пожилая женщина высказала ему претензии из-за убийства в 2008 году отца, за которое он отсидел 10 лет. В ответ на обвинения, сынок ударил мать кухонным ножом в грудь. От полученной раны она скончалась на месте преступления.

Следствием собрано достаточно доказательств вины югорчанина и уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.

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