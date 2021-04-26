В Югре пьяный гость не захотел уходить и хозяин его зарезал Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте в подъезде одного из домов нашли тело 42-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Труп местного мужчины с ножевыми ранениями нашли 23 апреля 2021 года около 23 часов 30 минут в подъезде дома по улице Бажова. В следственных органах сообщают, что между жертвой и 31-летним хозяином квартиры, после совместной пьянки возник конфликт. На фоне выпитого алкоголя, из-за отказа гостя покидать квартиру, хозяин ударил его кухонным ножом в грудь. Получив раны, потерпевший вышел из квартиры, пытаясь уйти от убийцы, но в подъезде потерял сознание и умер.

Подозреваемого задержали. По уголовному делу проводится расследование.

Напомним, мы писали, как очередная пьяная ссора обернулась серьёзным преступлением. Сургутянин убил брата ножкой стула по голове. А также, как пьяный житель Сургута убил женщину. Он приревновал свою сожительницу и избил её, ударив несколько раз кулаком в лицо.