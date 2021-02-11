В избиении малышей в Сургуте подозревают их отца Фото: pixabay.com

Следователи Сургута предъявили обвинение 31-летнему местному жителю по статье "причинение тяжкого вреда здоровью двоим малолетним".

Напомним, мы писали о том, как двоих малышей привезли в сургутскую больницу с тяжёлыми травмами. По версии следствия, 9 февраля 2021 года, обвиняемый в квартире одного из домов города Сургут, избил своего 1,5-месячного сына и 1,5-годовалую падчерицу. Дети от его рук получили тяжелые телесные повреждения: травмы головы и других частей тела.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.

По уголовному делу продолжается расследование, в котором участвуют уполномоченные органы по выявлению неблагополучной семьи и принимают меры по обеспечению надлежащего воспитания детей. Кроме того следователи выясняют роль матери в произошедшем.

Читайте также: Полицейские ХМАО спасли годовалого ребенка, поперхнувшегося инородным предметом. Стражи порядка оказали помощь еще до прибытия скорой.

Воспитательницу Няганского детского сада осудили за гибель ребенка.