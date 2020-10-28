Воспитательницу Няганского детского сада осудили за гибель ребенка Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователями Няганского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по ХМА)-Югре собраны доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора воспитателю одного из детских садов города Нягань.

Воспитатель признана виновной за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Во время прогулки детей 18 апреля 2019 года около 11 часов 30 минут на детской площадке женщина оставила воспитанников без присмотра, отойдя к соседнему участку. Во время чего 4-летний ребенок просунул голову между частями ограждения игрового деревянного помоста с горкой и не смог самостоятельно выбраться.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь и госпитализацию спасти мальчика не удалось, он скончался от удушения.

Приговором Няганского городского суда подсудимая признана виновной в совершении указанного преступления и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с запретом на 3 года заниматься педагогической деятельностью.

Кроме того, воспитатель должна выплатить компенсацию морального вреда на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей.