В Сургуте два маленьких ребенка попали в больницу с тяжелыми травмами Фото: pixabay.com

В Сургуте жестоко избитых детей доставили в больницу. Жуткое происшествие произошло 9 февраля 2021 года в период с 16 до 17 часов в квартире одного из домов города. По данным правоохранителей, 1,5 месячный мальчик и 1,5 годовалая девочка получили телесные повреждения тяжелой степени. В больнице у них диагностировали травмы головы и и других частей тела.

Мать детей и её сожитель – отец младшего ребёнка в момент прибытия скорой помощи и оперативников находились дома. Их проверяют на причастность к совершению преступления. Следственным отделом по городу Сургут СУ СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело.

Прокуратура города Сургута по поручению прокурора округа также взялась за проверку дела.

Следственные органы выясняют все обстоятельства преступления и решают вопрос о задержании родителей, расследование продолжается.

Читайте также: В Мегионе осуждены отец и мать, пытавшие маленького сына электрошокером. Они систематически избивали малыша, в том числе с использованием ремня. Оба родителя злоупотребляли спиртным.