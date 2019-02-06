2019-02-06T07:44:35+03:00
Происшествия

В Мегионе осуждены отец и мать, пытавшие маленького сына электрошокером

Ребёнок находится под опекой у бабушки
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреФото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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История с истязаниями маленького мальчика собственными родителями завершилась. Накануне суд признал виновными жестоких отца и мать и определил их в колонии общего режима.

Напомним, не так давно Югру облетела шокирующая новость: в Мегионе родители пытали и избивали собственного шестилетнего ребёнка. Они систематически избивали малыша, в том числе с использованием электрошокера и ремня. Семья состояла на учёте как неблагополучная, оба родителя нигде не работают, злоупотребляют спиртным и не обеспечивают ребенка всем необходимым для полноценного роста и развития.

После того, как о мерах воспитания узнали в полиции, ребёнок был передан под опеку бабушки, а родители мальчика стали фигурантами уголовного дела.

Супружескую пару суд признал виновными в истязании сына и в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. Отцу ребенка назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы, матери – в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, у следователей возникли вопросы к системе профилактики - должная профилактическая работа не проводилась, что привело к совершению внутри семьи тяжкого преступления в отношении малолетнего.

По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечен ряд сотрудников компетентных органов системы профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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