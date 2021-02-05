Мужчина, убивший югорчанина из-за мусора предстанет перед судом Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего уроженца одной из южных республик, который обвиняется в убийстве.

Мы сообщали ранее о том, как 20 ноября 2020 года около 16 часов обвиняемый, не далеко от дома 28 по улице Мира города Нефтеюганск, не поделил участок для сбора мусора с местным жителем и начал ругаться с ним из-за этого. Стоит отметить, что убийца в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил 38-летнего югорчанина ножом в левую часть груди. От полученной травмы потерпевший скончался недалеко от места происшествия.

Обвиняемый не сознался в преступлении, но несмотря на это следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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