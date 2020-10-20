Югорчанка из-за обиды и побоев зарезала мужа Фото: pixabay.com

В Октябрьском районе возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней женщины. Во время семейного конфликта она убила своего мужа.

Как выяснили следователи 16 октября 2020 года около 22 часов подозреваемая, находясь в районе улицы Школьная села Малый Атлым, из-за мести за причиненные обиды и рукоприкладство, нанесла около 8 ударов ножом в грудь 37-летнему супругу.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, подозреваемая задержана.

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Ранее мы писали, как ссора женщины с мужчиной закончилась для последнего летальным исходом. В Нижневартовском районе, во время ссоры с сожителем из ревности несколько раз ударила мужчину. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте преступления.