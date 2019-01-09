В Югорске женщина бутылкой убила бывшего мужа

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:58:24+03:00

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Жуткий скандал между бывшими супругами завершился смертью мужчины. В пылу ярости женщина забила насмерть экс-любимого.

Как сообщает следственный комитет ХМАО-Югры, убийство случилось 7 января в одном из домов города Югорска. Произошла ссора между бывшими супругами, в пылу которой женщина несколько раз ударила мужчину стеклянной бутылкой по голове.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. По данному факту следователями Югорского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Женщине предъявлено обвинение. Она задержана.