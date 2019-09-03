СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-03T15:57:55+03:00

Нетрезвая вартовчанка в порыве ревности зарезала возлюбленного. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Ссора женщины с мужчиной закончилась для последнего летальным исходом. Югорчанку допрашивают.

Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Нижневартовского района. Ей предъявлено обвинение в убийстве.

По информации следственного комитета Югры, вечером 1 сентября нетрезвая обвиняемая, в дачном доме, расположенном на острове «Конный» в Нижневартовском районе, во время ссоры с сожителем из ревности несколько раз ударила мужчину. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте преступления.

Женщина задержана. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU