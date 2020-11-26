В Нефтеюганске пьяный мужчина зарезал собутыльника и поджёг квартиру

В Нефтеюганске пьяный мужчина зарезал собутыльника и поджог квартиру Фото: pixabay.com

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело против 40-летнего жителя Республики Башкортостан.

Как выяснили следователи, утром 22 ноября 2020 года мужчина, не имеющий постоянного места жительства на территории округа, находился в квартире одного из домов в 8 микрорайоне города Нефтеюганск.

Он пил алкоголь с малознакомым ему хозяином квартиры, а затем мужчины поругались и хозяин решил его выгнать. Злоумышленник обиделся на оскорбления 61-летнего собутыльника и ударил его кухонным ножом в шею.

От полученного ранения мужчина скончался, а убийца, убедившись что потерпевший не подает признаков жизни, решил скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности.

Преступник накрыл тело спущенной резиновой лодкой и поджег ее, в результате чего уничтожена значительная часть имущества квартиры.

Подозреваемый задержан и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.