В Югру поступила очередная партия вакцины от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югру поступила очередная партия вакцины от коронавируса, а именно: 19 тысяч 800 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V) . Получило партию АУ «Аптечный склад», его сотрудники работают в особом режиме: нужно максимально быстро подготовить транспорт, специальные холодовые контейнеры, сопроводительные документы для доставки вакцины в поликлиники и больницы округа.

- До конца недели ожидаем поступление в регион еще 20 тысяч доз вакцины- сообщил руководитель медицинского ведомства округа Алексей Добровольский.

Напомним на сегодняшний день в Югре зарегистрировано 211 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Мы писали о том, что в Нягани открыта «Горячая линия» по вопросам вакцинации против COVID-19 и том, что в Сургуте готовы к вакцинации жителей от коронавируса.