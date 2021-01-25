Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 января 2021 года увеличилось на 211 человек Фото: Виктория Терина

Согласно оперативной информации о новых случаях COVID-19: в Югре за минувшие сутки выявлено 211 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах. С марта 2020 года на территории региона зарегистрировано и лабораторно подтверждено 46 535 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической структуре: на момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 7 человек проявление болезни отсутствовало (бессимптомно). Контакт установлен в 200 случаях, по 11 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 956 югорчан, сняты с наблюдения – 173 871 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 2 837 человек, всего – 1 299 654 югорчанина.

Самые высокие цифры заболеваемости зафиксированы: в Сургуте – 44; Нижневартовске – 32; Нягани – 15; Мегионе – 14; Югорске – 14; Сургутском районе – 13; Когалыме – 11; Нефтеюганском районе – 11; Ханты-Мансийске – 10; Советском районе – 10; Октябрьском районе – 10.

6 случаев заболевания в Покачах. И небольшие цифры зарегистрированы: в Радужном – 4; Нефтеюганске – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Березовском районе – 3; Кондинском районе – 2; Белоярском районе – 2; Лангепасе – 1.

Состояние 92 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 645 человек. За сутки вылечились 213 человек, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 43 089 жителей региона.