В Нягани открыта «Горячая линия» по вопросам вакцинации против COVID-19 Фото: pixabay.com

В БУ «Няганская городская поликлиника» открыта «Горячая линия» по вопросам вакцинации против коронавируса. Врач-эпидемиолог поликлиники, главный внештатный врач-эпидемиолог Департамента здравоохранения Югры, отвечает на все актуальные вопросы, касающиеся состава вакцины, действии препарата, а также о показаниях и противопоказаниях к иммунизации, исходя из истории заболеваний каждого пациента.

На протяжении двух недель у жителей Нягани есть возможность предварительной записи на иммунизацию против коронавируса. На сегодняшний день в работе порядка 70 анкет.

Перед открытием телефона «Горячей линии» среди 65 пациентов провели анкетирование и задали вопрос: «Что вы думаете о профилактической прививке против COVID-19?». Итоги опроса следующие: 49 респондентов верят в защитные свойства вакцины. При этом, 20 няганцев сообщили, что пройдут иммунизацию. Трое уже завершили первый этап мероприятия. 29 человек от прививки предпочитают отказаться, по причина личных сомнений. 6 собеседников уверены, что проведение вакцинации против коронавируса поможет укрепить общий иммунитет. 10 югорчан считают, что профилактическая прививка против COVID-19 неэффективна и опасна для здоровья. 45 человек вакцинировались против гриппа в 2020 году.