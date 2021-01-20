В Сургуте готовы к вакцинации жителей от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

«Сургутская городская клиническая поликлиника №1» готова к вакцинации от коронавируса. Так как активно проводится мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, в здании поликлиники для взрослых и на базе её филиала организовали 2 пункта вакцинации от COVID-19. В том числе кабинеты врачей терапевтов, проводящих осмотр и наблюдение за пациентами перед и после инъекции вакцины.

Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе и морозильными камерами для хранения препарата. Для доступности и согласно требованиям санитарного дистанцирования организованы эти пункты в двух зданиях, расположенных в разных микрорайонах Сургута. Это решение было принято для эпидемиологической безопасности пациентов при нахождении в стенах поликлиники.

- Сегодня, вакцинация - самый эффективный способ специфической профилактики инфекционных заболеваний и их осложнений. Отечественная вакцина демонстрирует свою эффективность в формировании антиковидного иммунитета – это проверено и «на себе». Напомню, Югра включилась в вакцинацию еще в октябре 2020 года и объёмы поставки препарата увеличиваются - отметил главный врач учреждения Максим Слепов.