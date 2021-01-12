11 января около 23 часов спасателям поисково-спасательного отряда в Кондинский районе учреждения «Центроспас-Югория» поступило сообщение о том, что на 188 км автодороги Югра-Юг сломался автомобиль «Тойота». В автомобиле находились 4 человека, из них двое детей: одному три года, а второму нет и года. Спасатели помогли семье добраться в город Урай и передали их родственникам.Спасатели напоминают югорчанам, что в Югре вновь установились низкие температуры, поэтому жителям и гостям Югры не рекомендуется выезжать за пределы населенных пунктов. Если выезд отложить нельзя, необходимо запастись полным баком бензина и дополнительным топливом. Кроме того, нужно иметь с собой полностью заряженные средства сотовой связи, теплую одежду, продукты питания и горячий чай.Напомним, мы писали ранее о том, как в Югре сотрудники ГИБДД помогли замерзшему водителю починить автомобиль и отогрели горячим чаем.Читайте также: Спасатели оказали помощь провалившемся под лед югорчанам. Все пострадавшие получили медицинскую помощь