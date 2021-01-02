В канун Нового года, 30 декабря, около 4 часов утра в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовского района поступило сообщение о том, что три человека попали в ситуацию, угрожающую их здоровью и жизни. Люди на снегоходах провалились в полынью на реке Вах. Пострадавшие просили о помощи, так как лишились транспортных средств и не могли добраться до населенного пункта.На помощь пострадавшим отправилась поисковая группа учреждения «Центроспас-Югория». Участниками происшествия стали двое мужчин и женщина, которые передвигались по реке на снегоходах. Одному из мужчин и женщине удалось выбраться на берег самостоятельно. Пострадавших обнаружили спасатели и сопроводили их до автомобиля «скорой помощи». А вот третий пострадавший нуждался в помощи. После ЧП мужчина оказался на противоположном берегу реки.Спасатели направились в объезд карьера, так как напрямую ехать было слишком опасно. Вскоре передвигаться на снегоходе оказалось невозможно и поисковой группе пришлось идти пешком порядка полутора километров.Спасателям пришлось проделать нелегкий путь до последнего пострадавшего. К тому времени, когда они прибыли на место, мужчина весьма замерз. В связи с этим, часть обратного пути его пришлось нести на руках. К осмотру пострадавшего приступили врачи. Как оказалось, мужчина получил переохлаждение и госпитализирован в лечебное учреждение.«Причиной происшествия стала элементарная беспечность людей, - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Югре Ольга Кашкарова. – Граждане выехали на водоем в темное время суток. Рядом находился карьер Нижневартовской ГРЭС, где вода не замерзает даже при самых низких температурах. Лед на данном водоеме очень тонкий и опасен не только для выхода людей, но тем более для выезда техники».