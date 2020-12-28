Госавтоинспекторы Пыть-Яха оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на 4 километре Тюменского тракта. Водитель грузового транспортного средства сломался прямо на заснеженной трассе. Температура воздуха в этом районе достигла отметки - 44 °C. Также дорожная обстановка осложнялась сильным ветром и гололедом.Сотрудники ДПС Пыть-Яха во время патрулирования автодороги заметили на обочине грузовой автомобиль с откинутой кабиной. Дорожные полицейские подъехали и выяснили, что водитель уже на протяжении нескольких часов не может устранить неполадки и продолжить движение.Инспекторы в течение 10 минут нашли грузовой автомобиль «КамАЗ» и попросили водителя помочь. В результате с помощью спецтехники поломку удалось устранить, а замёрзшему мужчине предложили отогреться в патрульной машине и выпить горячий чай. Автолюбитель выразил слова благодарности инспекторам и отметил их отзывчивость.В связи с возникшими неблагоприятными погодными условиями на территории ХМАО – Югры патрулирование дорог будет на особом контроле у автоинспекторов.