В Югре разыскивают мужчину, напавшего в подъезде на девочку Фото: скриншот с видео

Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК России по ХМАО – Югре проводится проверка по делу о нападении мужчины на ребёнка.

По предварительным данным 6 декабря 2020 года около 17 часов 30 минут неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку в подъезде одного из домов по ул. Северная города Нижневартовск. Ребёнок смог вырваться и убежать, поэтому злоумышленник не довел свои намерения до конца.

Следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска пытаются установить личность мужчины, а также выяснить обстоятельства случившегося.

Читайте также: житель Пыть-Яха получил 16 лет тюрьмы за насилие над падчерицей;

В Югре спустя 10 лет после преступлений арестован серийный насильник;

В Нефтеюганске отец насмерть забил трехлетнюю дочь на глазах у сестренки;

В Югре иностранец побуждал к сексу несовершеннолетнюю девочку.