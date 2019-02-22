СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-22T11:11:58+03:00

В Югре спустя 10 лет после преступлений арестован серийный насильник. Фото с сайта pixabay.com

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Следователям Югры удалось установить мужчину, подозреваемого в серии изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера, совершенных более 10 лет назад в отношении маленьких девочек.

Как сообщили в следственном комитете ХМАО, преступником оказался 41-летний житель Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Долгое время совершенные указанным мужчиной нападения оставался нераскрытым. Следствию было известно, что в период с 2005 по 2008 годы неизвестный мужчина, угрожая ножом, отводил девочек в безлюдные места в городе Сургуте и Нефтеюганском районе, где насиловал их. Всего было совершено шесть преступлений. Самой старшей девочке на тот момент было всего 13 лет.

В результате проведенной работы установлено, что подозреваемый проживает в Ростовской области, где он и был задержан сотрудниками следственного управления по округу. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU