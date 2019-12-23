В Нефтеюганске отец насмерть забил трехлетнюю дочь на глазах у сестренки

Пустые бутылки из под алкоголя, мат и запах спиртного. Трехлетняя малышка вместе со старшей сестрой вышли на кухню, где за столом сидели отец и новая мама. Шум детей привел в ярость отца, и он обрушил на родную дочь град тумаков. Малышка затихла, как оказалось, навсегда.

Остались без мамы

Мать девочек развелась с ее отцом, которого зовут Дмитрий, когда поняла, что жить с алкоголиком больше невозможно. Семья проживала в Омской области. После развода молодая женщина забрала детей и строила планы на будущее. Но не случилось: осенью 2019 года омичка погибла в страшном дорожно-транспортном происшествии. Девочки остались без мамы.

Органы опеки решили, что малышек обязан опекать отец. В тот момент мужчина покинул пределы Омской области и переехал за «длинным рублем» в Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа. Там, 34-летний Дмитрий быстро освоился. Почти сразу он сошелся с местной жительницей. По словам соседей, пара нередко была пьяна, громко шумела, потому внимания на них никто не обращал.

Вскоре в семье неожиданно появилось пополнение - дочери Дмитрия от первого брака. Сожительница приняла детей, а отец занялся воспитанием. Полная семья, погодки-сестренки, впереди детсад, школа, но все оборвалось для малышек в один миг…

Убит ребенок

Страшная весть облетела Нефтеюганск 22 декабря. В паблике «Это Юганск, детка/Нефтеюганск» во «ВКонтакте» появилась информация, что ранним утром в одной из квартир дома №11 во 2-ом микрорайоне города было обнаружено тело трехлетней девочки.

По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан отец ребенка. Полиция взяла под стражу и его сожительницу. В момент, когда оперативники прибыли на место преступления, пара находилась в квартире в сильно нетрезвом состоянии. Вместе с ними была девочка 4 лет. При осмотре ребенка, на ее теле были обнаружены многочисленные гематомы, говорящие о том, малышка систематически избивалась. Пострадавшая девочка была госпитализирована в Нефтеюганскую окружную больницу. Тело погибшего ребенка также было все в синяках и ушибах.

Бригада доставила в больницу пострадавшую малышку

Главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин рассказал корреспонденту «Комсомольской правды–Югры», что вызов на адрес, где произошла трагедия, к медикам поступил около 6 утра.

- По прибытию врачи диагностировали смерть трехлетней девочки. Предположительно, гибель наступила за 6 часов до того, как медики прибыли в квартиру. Другой ребенок с многочисленными видимыми гематомами был направлен в приемный покой,- уточнил главврач.

«Скорую» вызвал сам

Дмитрий сидел на допросе понурый, костяшки на его руках были разбитыми в кровь. Именно этими руками он загубил жизнь маленькой сироты. Следователи скрупулезно восстанавливали страшную картину событий.

Вечером 21 декабря Дмитрий распивал алкоголь вместе со своей сожительницей. Играющие 3-летняя дочь и 4-летняя падчерица разозлили нетрезвого главу семейства. Он вскочил и избил обеих девочек, но младшей дочери досталось больше. Девочка затихла и осталась лежать на полу. Утром, протрезвевшая пара решила вызвать «скорую» для детей. Прибывшие по вызову врачи забрали с собой покалеченную старшую девочку, а трехлетней малышке уже ничем помочь было нельзя. Она была мертва более шести часов.

В следственном комитете Югры по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- 22 декабря поступило сообщение об обнаружении тела трехлетней девочки с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений.

Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в ведомстве.

В отделе опеки и попечительства «Комсомолке» удалось выяснить, что семья на учете как не благополучная не состояла. Никакой отрицательной информации по поводу отца ребенка к ним не поступало.

- Дети прибыли из другого региона России в Нефтеюганск. Передачу в семью отца осуществляли органы опеки Омской области, - заявили в управлении опеки и попечительства при администрации города Нефтеюганск.

Крики детей никто не слышал

Весть о смерти малышки потрясла весь город. Нефтеюганцы недоумевают, как соседи могли не услышать крики детей. В соцсетях по этому поводу ведутся споры.

- Очень страшная новость, у меня вопрос, неужели соседи не слышали криков детей? Сколько нужно смертей, чтобы хоть один из соседей вызовет полицию? Пардон, забыла, мы же теперь живем по принципу, моя хата с краю. Очень жаль детей, пишет Наталья Свердлова.

Комментарий женщины поддержали более сотни горожан. Знакомые и соседи семьи сообщают, что погибший ребенок только в ноябре месяце был передан в семью отца, после смерти матери.

- Ушла вслед за мамой, мягких тебе облачков ангелок, - скорбят нефтеюганцы.

О том, что будет со старшей девочкой, на глазах которой погибла маленькая сестренка, пока не известно. Малышка находится под присмотром медиков и получает необходимое лечение. После выздоровления, ей будут подыскивать новую семью, либо она отправится в детский дом.

Отцу детей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ответит ли перед законом сожительница, на глазах которых истязали и убили ребенка, пока не известно.