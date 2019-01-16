Житель Пыть-Яха получил 16 лет тюрьмы за насилие над падчерицей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-16T11:49:01+03:00

Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Ужасные издевательства пришлось пережить девочке из Пыть-Яха в собственном доме. Её в течение двух лет насиловал отчим.

По информации следственного комитета ХМАО-Югры, житель Пыть-Яха признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, систематическом нанесении ей побоев и неисполнении родительских обязанностей.

Преступления совершались, когда мама и бабушка ребенка отсутствовали дома. Длительное время, до 2016 года, девочка ничего не рассказывала о преступных действиях отчима.

Приговором Пыть-Яхского городского суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.