В Нижневартовске задержан югорчанин с наркотиками Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

В Нижневартовске сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали жителя города с наркотиками. У 35-летнего мужчины во время досмотра нашли полимерный пакетик с веществом светлого цвета. Результат экспертизы показал, что вещество является синтетическим наркотиком массой 0,934 грамма.

Ранее молодой человек неоднократно попадал в поле зрения органов внутренних дел и имеет судимость за аналогичное преступление.

Против него снова возбуждено уголовное дело и теперь подозреваемый под подпиской о невыезде дожидается наказания.

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В Урае женщина с наркотиками пряталась в лесу, до этого момента у неё не было проблем с законом.

Молодая югорчанка арестована за распространение наркотиков, у неё нашли 50 граммов наркотических веществ.