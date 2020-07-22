2020-07-22T11:36:50+03:00
Происшествия

В Сургутском районе задержали мужчину с наркотиками

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы
Вера Зенина
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Мужчина убеждал, что приобрёл наркотик для личного потребленияМужчина убеждал, что приобрёл наркотик для личного потребленияФото: pixabay.com
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Полицейские Сургутского района задержали мужчину 1991-ого года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В момент ареста он был на 27 километре автодороги «Сургут – Лянтор».

Во время досмотра у него обнаружили прозрачный полимерный пакет с веществом тёмного цвета. Экспертиза подтвердила, что это наркотик синтетического происхождения «спайс» весом более 4 граммов.

Не растерявшись, злоумышленник пояснил, что приобрел его для личного потребления, собираясь расслабиться.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ, предусматривающее лишения свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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