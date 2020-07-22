В Сургутском районе задержали мужчину с наркотиками
Полицейские Сургутского района задержали мужчину 1991-ого года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В момент ареста он был на 27 километре автодороги «Сургут – Лянтор».
Во время досмотра у него обнаружили прозрачный полимерный пакет с веществом тёмного цвета. Экспертиза подтвердила, что это наркотик синтетического происхождения «спайс» весом более 4 граммов.
Не растерявшись, злоумышленник пояснил, что приобрел его для личного потребления, собираясь расслабиться.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ, предусматривающее лишения свободы сроком до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU