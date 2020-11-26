Молодая югорчанка арестована за распространение наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО – Югре по подозрению в незаконном сбыте наркотиков задержана 18-летняя девушка.

Во время досмотра полицейские изъяли 37 свертков с наркотиками.

По месту жительства злоумышленницы стражами порядка обнаружено ещё 11 полимерных пакетов с наркотиками, упаковочный материал и электронные весы.

Выяснено, что девушка купила у неизвестного наркоторговца вещества с помощью мессенджера для дальнейшей реализации через тайники-закладки.

Общая масса изъятого составила более 50 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств".

Нарушительница закона арестована.

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