В Урае женщина с наркотиками пряталась в лесу
Полиция Урая задержала местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. На момент ареста женщина пряталась в лесу.
Во время досмотра у неё обнаружили свёрток, обмотанный изолентой, с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотик альфа – PVP (соль) массой 1,247 грамма.
Задержанная объяснила, что купила наркотик в интернете для личного потребления.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ «незаконные приобретение, хранение, наркотических средств в крупном размере». Подозреваемой может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU