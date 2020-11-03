ДТП в Нижневартовском районе: 2 человека погибли Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Сегодня около 7 часов 50 минут на 119 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошло

Столкнулись два автомобиля. Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре, водитель автомобиля «Шевроле Круз» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «МАН».

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались до приезда скорой помощи.

На месте аварии работает ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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В ХМАО один человек погиб, и шесть – получили травмы, в том числе четыре несовершеннолетних, в семи дорожно-транспортных происшествий;

В Сургуте в результате ДТП пострадала маленькая девочка, как сообщили в Госавтоинспекции по ХМАО-Югре, что юная пассажирка перевозилась без детского удерживающегося устройства, на руках у матери.