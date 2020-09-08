В Сургуте в результате ДТП пострадала маленькая девочка

фото: Госавтоинспекция по ХМАО-Югре

В городе около пяти вечера на улице Маяковского 66-летний водитель «Хендай», по предварительным данным, не пропустил, ехавшего навстречу, 25-летнего водителя автомобиля «БМВ» и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» и два его пассажира, в том числе 2-летняя девочка получили травмы.

Как сообщили в Госавтоинспекции по ХМАО-Югре, что юная пассажирка перевозилась без детского удерживающегося устройства, на руках у матери.

Добавим, что за минувшие сутки в регионе произошло три ДТП, в которых семь человек получили различные травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Восемь водителей были задержаны за управлением транспорта в нетрезвом виде. 35 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными на дорогах. Особенно не игнорировать правила перевозки детей в машине. И установить детское кресло в автомобиле.