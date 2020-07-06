6 Июль 2020 2020-07-06T08:15:21+03:00

В Югре в ДТП погиб мотоциклист. Фото ГИБДД по ХМАО.

Всего за выходные случилось 7 аварий в регионе

Изменить размер текста: A A

В ХМАО с 3 по 5 июля один человек погиб, и шесть – получили травмы, в том числе четыре несовершеннолетних, в семи дорожно-транспортных происшествий,

Так, 4 июля в 21:40 на переулке улицы Дорожников - улицы Рабочая поселка Нижнесортымский Сургутского района произошло столкновение мотоцикла «Patron Sport 150» и автомобиля «CITROEN C5».

- В результате ДТП 42-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия, 50-летний водитель автомобиля не пострадал, - уточнили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 36 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 12 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 80 водителей привлечены к ответственности, 109 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Перед тем, как сесть за руль мотоцикла или автомобиля, вспомните о правилах дорожного движения, о своей личной безопасности и своих близких, - напоминают всем мотоциклистам автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU