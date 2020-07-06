2020-07-06T08:15:21+03:00
Происшествия

В Югре в ДТП погиб мотоциклист

Всего за выходные случилось 7 аварий в регионе
Руслан Савинов
Поделиться:
В Югре в ДТП погиб мотоциклист. Фото ГИБДД по ХМАО.В Югре в ДТП погиб мотоциклист. Фото ГИБДД по ХМАО.
Изменить размер текста:

В ХМАО с 3 по 5 июля один человек погиб, и шесть – получили травмы, в том числе четыре несовершеннолетних, в семи дорожно-транспортных происшествий,

Так, 4 июля в 21:40 на переулке улицы Дорожников - улицы Рабочая поселка Нижнесортымский Сургутского района произошло столкновение мотоцикла «Patron Sport 150» и автомобиля «CITROEN C5».

- В результате ДТП 42-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия, 50-летний водитель автомобиля не пострадал, - уточнили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 36 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 12 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 80 водителей привлечены к ответственности, 109 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Перед тем, как сесть за руль мотоцикла или автомобиля, вспомните о правилах дорожного движения, о своей личной безопасности и своих близких, - напоминают всем мотоциклистам автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые мастера спорта международного класса появились в Югре
В Югре в ДТП погиб мотоциклист
Главу Пыть-Яха оштрафовали за невыполнение требований прокурора
Лучшего водителя определят в Нижневартовске
Обработку общественных пространств против коронавируса усилили в Ханты-Мансийске
Погода в Югре 6 июля: преимущественно без осадков
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 5 июля 2020 года превысило 10 тысяч человек
Погода в Югре 5 июля: солнечный день
В Сургуте появится новая школа с бассейном и тиром
В Югре работодателя заставили выплатить долг по зарплате на 5,5 миллиона рублей
Мошенник обманул сургутянку, которая хотела купить автомобиль
В оперативном штабе Югры обсудили меры по борьбе с коронавирусом
Погода в Югре 4 июля: лето в разгаре
Больше ста югорчан выздоравливают от коронавируса за сутки
Механик из Тюмени в интересах работодателя пытался подкупить гаишника в Югре
Югру признали готовой к приему соревнований самого высокого уровня
Югорские правоохранители усилил борьбу с ложными сообщениями о терактах
Полицейского в Югре задержали при получении взятки
Обработку Мегиона против коронавируса кратно усилили
Московские медработники покидают Югру
У жительницы Нефтеюганска аферисты украли более миллиона рублей
В Югре за неделю клещи покусали 17 детей
Московские эксперты отметили профессионализм врачей Нягани
Регоператор пояснил югорчанам, как сделать стаканчик кофе экологичнее
В Югре глава общества инвалидов похитил 45 млн руб
В Сургуте вновь более 100 заболевших коронавирусом за сутки
Энергетики Сургута 3 июля перешли на усиленный режим работы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 июля 2020 года составило 9756 человек
В Югре школьница, получившая травму носа в школе, получила компенсацию морального вреда