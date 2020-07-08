ДТП в Нефтеюганском районе: пассажирка иномарки погибла
В Югре накануне, 7 июля, один человек погиб, и восемь – получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях.
Так, в 4 часа утра в Нефтеюганском районе 27 летний водитель за рулем «Hyundai Solaris» ехал со стороны Пыть-Яха в сторону Тюмени:
- Неожиданно он допустил съезд в кювет. В результате аварии пассажир иномарки, 36-летняя женщина, от полученных телесных повреждений скончалась на месте, мужчина и женщина 26-лет получили травмы, - сообщили в окружной Госавтоинспекции.
Также стало известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за отказ от освидетельствования. За выезд на встречку 28 водителей привлечены к ответственности, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU