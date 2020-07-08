2020-07-08T08:20:46+03:00
Происшествия

ДТП в Нефтеюганском районе: пассажирка иномарки погибла

Всего за сутки в регионе случилось 4 аварии
Руслан Савинов
Поделиться:
ДТП в Нефтеюганском районе: пассажирка иномарки погибла. Фото ГИБДД по ХМАО.ДТП в Нефтеюганском районе: пассажирка иномарки погибла. Фото ГИБДД по ХМАО.
Изменить размер текста:

В Югре накануне, 7 июля, один человек погиб, и восемь – получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 4 часа утра в Нефтеюганском районе 27 летний водитель за рулем «Hyundai Solaris» ехал со стороны Пыть-Яха в сторону Тюмени:

- Неожиданно он допустил съезд в кювет. В результате аварии пассажир иномарки, 36-летняя женщина, от полученных телесных повреждений скончалась на месте, мужчина и женщина 26-лет получили травмы, - сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за отказ от освидетельствования. За выезд на встречку 28 водителей привлечены к ответственности, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водитель на «Фольксвагене» сбил пешехода в Сургуте

Всего за сутки на территории Югры случилось 4 ДТП (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший сотрудник колонии в Нижневартовске присваивал себе финансы учреждения
В поселке Лунный в Сургуте временно отключат электроэнергию
Фотоловушки помогли выявить 16 фактов загрязнения леса в Югре
Нижневартовский район оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Особый противопожарный режим установили в Югре
Нефтеюганец распространял «синтетику» в двух городах Югры
ДТП в Нефтеюганском районе: пассажирка иномарки погибла
Власти Югры выделят средства на лекарства для контактировавших с коронавирусом жителей региона
В Сургут усилили дезинфекцию подъездов, где проживают больные коронавирусом
Погода в Югре 8 июля: местами кратковременный дождь, гроза
Югорчанка оплатила фальшивую путевку в пансионат
Избирательные комиссии Югры начали подготовку к единому дню голосования
Третий день ЕГЭ завершается в Югре