ДТП в Нефтеюганском районе: пассажирка иномарки погибла

8 Июль 2020 2020-07-08T08:20:46+03:00

Всего за сутки в регионе случилось 4 аварии

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В Югре накануне, 7 июля, один человек погиб, и восемь – получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 4 часа утра в Нефтеюганском районе 27 летний водитель за рулем «Hyundai Solaris» ехал со стороны Пыть-Яха в сторону Тюмени:

- Неожиданно он допустил съезд в кювет. В результате аварии пассажир иномарки, 36-летняя женщина, от полученных телесных повреждений скончалась на месте, мужчина и женщина 26-лет получили травмы, - сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за отказ от освидетельствования. За выезд на встречку 28 водителей привлечены к ответственности, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU