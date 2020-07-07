2020-07-07T08:20:08+03:00
Происшествия

Водитель на «Фольксвагене» сбил пешехода в Сургуте

Всего за сутки на территории Югры случилось 4 ДТП
Руслан Савинов
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Водитель на «Фольксвагене» сбил пешехода в Сургуте. Фото ГИБДД по ХМАО.Водитель на «Фольксвагене» сбил пешехода в Сургуте. Фото ГИБДД по ХМАО.
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В ХМАО, накануне, 6 июля, четыре человека получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 12 часов на улице Артёма в Сургуте 35-летний водитель на «Фольксваген Туарег» при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, который стоял на краю проезжей части. В результате ДТП 35-летний пешеход получил травмы.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, еще восемь – за отказ от медицинского освидетельствования, а одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде.

Кроме того, за выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности, 23 – за нарушение требований к перевозке детей, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

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Среди получивших травмы - 35 детей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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