23 Июнь 2020 2020-06-23T16:23:31+03:00

На дорогах Югры в 2020 году погибли 10 пешеходов, 100 – получили травмы Фото: pixabay.com

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Госавтоинспекторы ХМАО призывает водителей и пешеходов к осторожности. Наиболее уязвимой категорией являются пешеходы. Только с начала 2020 года в 107 автоавариях погибли десять пешеходов, сто – получили травмы, в том числе 35 детей.

Например, в начале мая в Нижневартовске под колесами «Мицубиси L200» погиб 53-летний мужчина, который, по предварительным данным, двигался навстречу автомобилю по проезжей части.

- На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы пользуются преимущественным правом на движение. Однако на пешеходов накладывается обязанность – убедиться, что переход будет для них безопасен, - напоминают в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

Также не менее опасным местом для передвижения пешеходов, особенно юных, является жилая зона, которая таит в себе множество «дорожных ловушек»: припаркованные автомобили, дворовые проезды и постройки. Только в 2020 году в жилых зонах городов и районов ХМАО пострадали 14 детей.

Водитель, в свою очередь, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU