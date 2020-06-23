2020-06-23T08:20:07+03:00
Происшествия

Грузовик столкнулся с легковушкой в Нижневартовске

Всего за сутки случилось пять ДТП
Руслан Савинов
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Грузовик столкнулся с легковушкой в Нижневартовске. Фото ГИБДД по ХМАО.Грузовик столкнулся с легковушкой в Нижневартовске. Фото ГИБДД по ХМАО.
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В Югре за минувшие сутки, 222 июня, один человек погиб и четыре – получили травмы, в том числе два несовершеннолетних, в пяти автоавариях.

Так, в Нижневартовске по причине непредоставления преимущества в движении водителем грузовика произошло столкновение с автомобилем «Volkswagen»: водитель немецкого авто получил телесные повреждения.

Также стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции задержали десять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 20 водителей привлечены к ответственности, 16 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Выбирайте скорость, не только исходя из ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствуясь, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять меры, вплоть до остановки авто, - напоминают югорским водителям в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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