Четыре ребенка получили травмы на югорских дорогах
На автодорогах Югры с 19 по 21 июня 27 человек получили травмы, в том числе четыре ребенка, в 16 дорожно-транспортных происшествиях.
Так, 19 июня в Сургуте, в результате столкновения «Тойота» и «Рено», пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток.
Затем утром 20 июня вновь в Сургуте столкнулись сразу три авто: два «Мицубиси» и «Хонда». Среди трех пострадавших в ДТП, также получил травмы 3-летний пассажир.
Кроме того, в этот же день в Нижневартовске в медучреждение с травмами доставили 5-летнего пешехода: ребенок попал под колеса «Тойота», когда выбежал в дворовый проезд из-за припаркованного авто.
Наконец, 21 июня в Ханты-Мансийске в похожем ДТП пострадал 14-летний пешеход, переходивший проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
Также стало известно, за выходные на территории региона сотрудники ГИБДД задержали 40 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, девять – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 56 водителей привлечены к ответственности, 72 – за нарушение требований к перевозке детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU