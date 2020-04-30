На дорогах ХМАО случилось 67 аварий за три месяца 2020 года
В январе-марте 2020 года на дорогах ХМАО зарегистрировано 67 ДТП с участием пешеходов, в которых пять человек погибли, а 64 – получили травмы. Такие статданные предоставила пресс-служба ГИБДД по ХМАО.
- Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода или водителя. При этом безопасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон, - отмечают госавтоинспекторы региона.
Известно, что в основном все ДТП с погибшими пешеходами произошли в темное время суток:
- При этом необходимо отметить, что все пешеходы передвигались по дорогам без использования световозвращающих элементов на одежде, - пояснили специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU