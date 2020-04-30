2020-04-30T13:15:43+03:00
Происшествия

На дорогах ХМАО случилось 67 аварий за три месяца 2020 года

Пять человек погибли
Руслан Савинов
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На дорогах ХМАО случилось 67 аварий за три месяца 2020 годаНа дорогах ХМАО случилось 67 аварий за три месяца 2020 годаФото: pixabay.com
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В январе-марте 2020 года на дорогах ХМАО зарегистрировано 67 ДТП с участием пешеходов, в которых пять человек погибли, а 64 – получили травмы. Такие статданные предоставила пресс-служба ГИБДД по ХМАО.

- Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода или водителя. При этом безопасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон, - отмечают госавтоинспекторы региона.

Известно, что в основном все ДТП с погибшими пешеходами произошли в темное время суток:

- При этом необходимо отметить, что все пешеходы передвигались по дорогам без использования световозвращающих элементов на одежде, - пояснили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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