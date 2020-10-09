В Сургуте вандал зашёл в лифт и разбил локтем видеоэкран

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В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту, на днях в полицию обратились представители управляющей компании, которые сообщили о порче имущества. Оказалось, что утром 4 октября подозреваемый зашёл в лифт одного из жилых домов по ул. Университетская и ударил локтем расположенный на стене видеоэкран. Но он не учёл, что весь этот беспредел попал на камеру видеонаблюдения.

Сургутянина тут же установили и задержали. Сумма причинённого ущерба составила 25 тысяч рублей. Теперь любителю разбивать чужие вещи может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала, что за 9 месяцев 2020 года, вандалы в Ханты-Мансийске разбили стёкла в 13 остановочных павильонах, причинив ущерб городу на сумму больше 1 миллиона рублей. В 2019 году вандала задержали в Нефтеюганске – он бросил венок в Вечный огонь.