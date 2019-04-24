В Нефтеюганске задержали вандала, который бросил поминальный венок в Вечный огонь

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-24T15:34:22+03:00

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В Нефтеюганске задержали вандала, совершившее осквернение памятника «Воину-освободителю». Мужчина сжег поминальный венок в урне Вечного огня, после чего скрылся. Само происшествие попало в камеры видеонаблюдения.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску 23 апреля. Подозреваемым оказался 22-летний житель Саратовской области. Его задержали во время отработки лиц, возможно причастных к данному преступлению.

В признательных показаниях мужчина пояснил, что в тот вечер распивал спиртные напитки с приятелем. Возвращаясь домой после застолья, решил погреться у Вечного огня, но на взгляд молодого человека, пламя оказалось не мощным. Тогда ему пришла идея разжечь его сильнее с помощью венка, возложенного к памятнику, пояснили в ОМВД России по г. Нефтеюганску

В результате он стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили по статье УК РФ «Вандализм». С молодого человека взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Наказанием для него может стать арест сроком до трех месяцев. Отметим, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU